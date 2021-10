Sin actividad económica

Miscelánea Fiscal: Jóvenes que no inscriban su RFC no tendrán sanciones, aprueban diputados Pleno de la Cámara de Diputados aprobó que no haya sanciones para los jóvenes mayores de 18 años que no inscriban su RFC; modificación al Código Fiscal es insuficiente, critica oposición