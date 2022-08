Negligente actitud de Birmex al tratar de colocar medicamentos a punto de caducar: Legisladores federales

Legisladores integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados condenaron la actuación de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), al tratar de colocar en el Sector Salud medicamentos contra el cáncer en fechas próximas a caducar, acción que consideraron negligente y miserable.

En entrevista con La Razón, el secretario de la Comisión, Éctor Jaime Ramírez Barba señaló que es necesario ahora ver lo que hace la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) pues dijo que no vaya a otorgar -como lo hizo con otras vacunas- una sobrevida, lo que seguramente impactará en la salud de los pacientes.

“La responsabilidad de Birmex es haber comprado un medicamento sin haber asegurado a quien se lo iban a vender, y ahora lo quieren colocar como sea. Si bien la toma del medicamento no le va a causar un mal al paciente, tampoco un beneficio, pues el producto ya no tiene el mismo efecto, lo que impacta en la salud de los pacientes”, indicó.

El legislador federal dijo que no les estarían dando un tratamiento contra el cáncer, sino un placebo pues ya no funciona de manera adecuada. “Igual tiene algo de efecto, pero no el óptimo y en un cáncer si no te hace efecto, te puede llevar a la muerte, ese es el riesgo de tener medicamentos caducados”, aseveró.

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) buscó colocar un total de 138 mil 557 frascos de tres claves de medicamentos utilizados en la lucha contra el cáncer, que caducarán dentro de una semana, a dependencias del sector salud.

De acuerdo con un documento compartido con La Razón, se intentó distribuir, en algunas farmacias de instituciones públicas, 133 mil 050 frascos de Cisplatino en presentaciones de 10 miligramos, cuyo manejo se prescribe en tratamientos contra cáncer ovárico y testicular, entre otros.

Al respecto el también integrante de la Comisión de Salud, Marcelino Castañeda aseguró que la miseria de este Gobierno de querer ahorrar dinero para la compra y distribución de medicamentos, lo que se traduce en lo que ahora se ve, de que quieren colocar insumos a punto de caducar en el Sector Salud.

“Este Gobierno por tratar de ahorrar compren este tipo de medicamentos, o ya comprados los quieran colocar a punto de caducar. Lo que llama la atención es que pueden existir casos donde ya haya en le mercado este tipo de insumos ya con fechas prescritas, no sabemos si ya haya pasado con anterioridad, pues nadie se da cuenta, tú confías en las autoridades”, explicó.

El legislador mencionó que el mayor problema es para los pacientes, pues no les hace efecto el insumo y puede desencadenar en problemas de salud pues confían en que se están tomando un tratamiento cuando en realidad no se toman algo. “Es una actitud miserable la distribución de este tipo de medicamentos, pues lo que no se entiende es que haya distribución, pero por otra parte se haga un esquema de esa manera”, aseveró.

Marcelino Castañeda sostuvo que también hay un tema de negligencia que debe desencadenar en responsabilidades administrativas y hasta penales.

FBPT