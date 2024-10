'Misión cumplida', asegura AMLO; agradece al pueblo: 'les dejo mi corazón'

En un videomensaje previo a entregar el poder a Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se despidió del pueblo de México, al cual agradeció por ser "amoroso, el mejor del mundo" y aseguró que "misión cumplida. Me voy a Palenque, les dejo mi corazón".

El pueblo de México es amoroso, el mejor del mundo. Muchas gracias y hasta siempre. pic.twitter.com/hcibmTq6N6 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 1, 2024

AMLO dejó claro que se dedicó a servir al pueblo, "y lo hice con mucho amor y se puede gobernar bien cuando se tiene como propósito el servir al pueblo, eso es lo mejor y eso es una gran satisfacción.

"Cuando esté entregando la banda presidencial, sólo diré a los cuatro vientos: Misión cumplida, me voy a Palenque, les dejo mi corazón. Muchas gracias", señaló AMLO.

En sus redes sociales, AMLO publicó muy temprano su mensaje al pueblo de México, en el que dijo sentirse orgulloso de haber trabajado para las comunidades indígenas y los pueblos más pobres del país.

"En el balance, yo tengo que dar gracias al creador, gracias a la naturaleza, gracias a la vida y, sobre todo, gracias al pueblo de México porque me voy a ir con mi conciencia tranquila y muy contento", aseguró AMLO.

AMLO pidió al pueblo seguir haciendo historia, hacer realidad y gloria el humanismo mexicano.

"Me tocó a mí iniciar la transformación del país porque una decadencia no se puede enfrentar si no es con una transformación, con un cambio de régimen, con el impulso del pueblo, de la mayoría de los mexicanos. Eso es hacer historia, eso es hacer política, muy distinto a lo que piensan algunos que la política es asunto de todas y de todos", agregó AMLO.

En el audiovisual, AMLO mencionó que se debe tener presente que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. "La felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo", añadió.

Durante el video de más de ocho minutos se presentan diversos momentos del gobierno de AMLO, donde recorre los pueblos, las comunidades indígenas, aparece bailando, conviviendo con los campesinos, trabajadores e inaugurando obras como el Tren Maya.

"El motor del cambio es el pueblo, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Este es un país independiente, libre, soberano", expresó tras aparecer desde el balcón presidencial de Palacio Nacional lanzando "vivas a México". Es indispensable, abundó AMLO, seguir luchando para fortalecer lo alcanzado y contar construyendo una patria nueva, generosa, eterna.

AMLO retomó su mensaje en el Zócalo capitalino durante su último informe de gobierno, el pasado 1 de septiembre, donde resaltó que "me retiro con el orgullo y honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador, inteligente, fraterno, heredero de grandes virtudes y valores de los antiguos mexicanos".

