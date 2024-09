‘Se acabó... me siento orgulloso’: AMLO concluye su última mañanera

Tras mil 438 conferencias matutinas diarias, el Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó hoy el último ejercicio de este tipo desde Palacio Nacional, en donde se despidió de su gestión de la cual se dijo satisfecho y orgulloso.

En punto de las 07:17 horas salió por última ocasión al Salón de Tesorería ante más de un centenar de medios de comunicación de los que no aceptó preguntas y ante los que presentó un reporte para dar cuenta de su sexenio.

"No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por todo el cariño de muchos mexicanos, hombres, mujeres, cosa que agradezco de todo corazón, me dediqué a servir al pueblo, me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos pero le dimos preferencia a los más necesitados", dijo.

Durante la conferencia firmó sus últimos dos decretos para que las reformas de la Guardia Nacional y Pueblos Indígenas sean publicadas.

A esta última conferencia lo acompañaron Luisa María Alcalde, titular de Segob; Rosa Icela Rodríguez, de Seguridad; Alicia Bárcena, de Relaciones Exteriores; asimismo, los secretarios de Sedena, Luis Cresencio Sandoval y de Marina, Rafael Ojeda.

