Es hora de luchar por la esencia de Morena y corregir errores, afirma Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la Republica, Ricardo Monreal, aseveró que es momento de luchar porque la esencia de Morena no se pierda y corregir lo que no está funcionando en el partido.

A través de un mensaje que compartió en sus redes sociales, recordó cómo se incorporó al movimiento que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que buscó la gubernatura de Zacatecas.

Apuntó que el objetivo de Morena, al momento de su creación, era encabezar la lucha social, a los grupos y personas vulnerables y desprotegidas, profundizar la vida democrática y crear un Estado alejado del privilegio y la corrupción.

Dijo que por eso ahora es el momento de revisar si los fundadores y militantes de Morena también están participando en los espacios de decisión de los gobiernos del partido, porque criticó que en muchos casos no se les ha tomado en cuenta.

“Creo que han sido pocos los seleccionados y por eso, debemos plantear un pacto con los futuros gobernantes, para que se tome en cuenta a aquellos militantes de carne y hueso que caminan por las calles en las colonias, buscando el voto, convenciendo a la gente, respetando a todos y soportando incluso insultos y descalificaciones de los adversarios", dijo.

“Lamentablemente, en algunas ocasiones, cuando ganamos un gobierno estatal o municipal, los únicos que no son llamados a colaborar en el gobierno, son los fundadores y los militantes de Morena. Ese es el tema de fondo y es el momento de revisar toda nuestra estrategia”, puntualizó.

Por ello, el también coordinador de Morena en la Cámara alta enfatizó que deben luchar para que no se pierda la esencia del partido y corregir las fallas.

“Luchar dentro de Morena, luchar porque no se pierda la esencia de Morena, luchar porque continúe la política social que el Presidente ha implementado y luchar por lo bueno que se ha llevado a cabo, es nuestra obligación. Corregir lo que no está bien o mejorar lo que no está funcionando, es también nuestra obligación”