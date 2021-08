Monreal plantea actuar desde el Senado para evitar crisis en TEPJF

Ante el conflicto interno en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, se pronunció porque actúen para evitar una crisis constitucional.

Sin embargo, el grupo parlamentario del PAN en el Senado manifestó que el órgano electoral jurisdiccional es autónomo, por lo que Morena no debe tratar de “llevar agua a su molino”.

A través de su cuenta de Twitter, el también coordinador de Morena expresó su preocupación por lo sucedido en el máximo tribunal en materia electoral, por lo que estimó que desde la Cámara alta deben actuar de inmediato.

El @senadomexicano es el otro Poder que interviene en la designación de las magistradas y los magistrados electorales. Junto con la @SCJN, debemos actuar de inmediato para atender y dar cauce a lo que hoy ocurrió. Evitemos una crisis constitucional, es nuestro deber. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 5, 2021

Al respecto, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, estimó que si la mayoría de los magistrados tomó una decisión, entonces se debe respetar la autonomía.

El @TEPJF_informa es AUTÓNOMO.



Ya la mayoría de los magistrados ha definido.



México necesita autoridades que no estén subordinados al régimen.



No permitiremos que Amlo y Morena quieran llevar agua a su molino...



Ya basta de querer destruir a México. — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) August 5, 2021

El senador Damián Zepeda, también de Acción Nacional, precisó que a pesar de que los magistrados electorales son nombrados por el Senado, este órgano legislativo no tiene por qué intervenir en un asunto que corresponde a temas internos, como lo plantea el morenista Ricardo Monreal.

“Una vez nombrados, no tenemos una relación de subordinación de ellos hacia el Senado, no hay una rendición de cuentas o una liga en términos de subordinación hacia el Senado, lo único que hay es en todo caso lo que existe para muchos funcionarios públicos en términos de responsabilidad, pero son en los casos graves que la Constitución lo señala, que todos tenemos ese tipo de responsabilidad, pero no en términos de entrar a dirimir un conflicto, yo no veo la facultad del Senado para intervenir”, apuntó.

Dijo que el llamado desde la Cámara alta es a que los magistrados resuelvan sus propios conflictos y, en dado caso, respeten las decisiones de una mayoría que ya decidió respecto a un nombramiento.

Zepeda estimó que incluso el TEPJF no tiene dependencia o inferioridad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que en el último de los casos corresponde al Poder Judicial de la Federación, a través de su comisión respectiva, vigilar el asunto.

Mientras en el Senado sí abordaron el asunto del conflicto en el Tribunal Electoral, en San Lázaro, el equipo del coordinador de Morena, Ignacio Mier, argumentó que el diputado estaba en una reunión privada para evitar hablar sobre el tema.

LRL