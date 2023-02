Monreal propone pausar publicidad de "corcholatas" y organizar foros de debate

El senador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que es necesario poner una pausa a la propaganda pintada en bardas, espectaculares y lonas de quien aspire a la presidencia del país. Señaló que sería mejor comenzar foros de debate para que sea la gente quien elija a su representante.

“Creo que eso debería ser una regla en el partido: que a partir de ahora haya una pausa y que sólo sean foros regionales organizados en los estados en donde vayan los cuatro, los cinco, los diez (aspirantes) y que expongan a la militancia, a los simpatizantes o a los ciudadanos en general que quieran acudir a esos foros y en su momento decidir. Es decir, el no uso de recursos públicos, ni privados porque, aunque sean privados y sean de origen lícito, si se orientan a actividades de este tipo son ilegales”, aseveró.

Sostuvo que la mejor manera de elegir a un aspirante es una elección interna, pero aclaró que Morena no lo contempla, por ello, dijo que debe existir un mecanismo consensado que, a través de tres encuestas principales y dos espejo, se haga el proceso, pero aclaró que deben ser encuestadoras externas, pues no se debe permitir que sea Morena quien lo haga.

“Yo estoy abajo en las encuestas porque no era mencionado, porque el partido mismo no me refería y porque parecía una exclusión ordenada en el partido. Durante 18 meses fue un caminar adverso y así lo reconozco, pero a veces no se me menciona en las conferencias como hermano, pero yo soy un hermano pródigo”, dijo.

te puede interesar Fuerzas Armadas no debieron haber sido invitadas al Congreso, considera Monreal

Reiteró que seguirá en Morena porque es de los fundadores y ha acompañado al Presidente Andrés Manuel López Obrador durante 25 años, además que desea privilegiar la unidad en el partido, por ello su lucha será interna.

Ricardo Monreal dijo que confía en el Presidente, ya que es un demócrata, pero aclaró que no es ingenuo, ya que lo incluyeron en la lista de las "corcholatas" hace 15 días y las cosas han cambiado, por ello luchará dentro de Morena para tratar de emparejar la carrera rumbo a 2024.

Síguenos en Google News

DGC