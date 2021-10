"Soy socio de la 4T, no subordinado"

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, puntualizó que él es un socio del proyecto de nación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no es un subordinado.

En entrevista con El País, reiteró que estará puntual a su cita con la historia, en referencia a sus aspiraciones a la Presidencia de la República y expresó que confía en que el actual mandatario federal abrirá la baraja de aspirantes.

Comentó que tiene una historia de lucha con López Obrador y lo conoce, por lo que más que su subordinado es su socio.

“Tengo mi historia de lucha que me hace simpatizante de él (López Obrador), pero independiente de él. Es decir, soy una mezcla extraña. Una especie de socio de un proyecto de nación, pero nunca un subordinado incondicional . Creo que el Presidente de la República es más inteligente de lo que muchos piensan y va a abrir la baraja para que todo el mundo participe. Lo conozco y a eso me atengo. El Presidente tiene una enorme influencia. En su tercer año tiene un 65% de popularidad en México y del 90% dentro de Morena, por lo que su voz es escuchada y atendida”, expresó.

En ese contexto, Monreal puntualizó que en la contienda interna en Morena por la candidatura presidencial no debe haber división, porque si no habrá ruptura.

“Siempre he dicho que si no hay inclusión, habrá división y si no hay apertura habrá ruptura. Es decir, estamos a tiempo de conducir un proceso incluyente con las candidaturas durante las primarias”