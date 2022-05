Morena y Gobierno "ni nos doblan ni nos asustan": Alejandro Moreno

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que se han armado campañas de desprestigio en su contra para amedrentar, por lo que dijo que el Gobierno federal y Morena "ni nos doblan ni nos asustan".

Tras acompañar ayer al cierre de campaña de la candidata tricolor a la gubernatura de Quintana Roo, Leslie Hendriks, acusó que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha sido utilizada para "sacar este tipo de información ilegal, para empezar, y segundo, falta y calumniosa".

Lo anterior relacionado con varios audios que han sido difundidos por la mandataria morenista, entre los cuales se escucha decir a Moreno Cárdenas que " a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre ".

Aseveró que estas acciones tienen como fin "intimidarnos, asustarnos, amedrentarnos, pero a mí no me van a doblar; a mí no me va a asustar", por lo que, dijo, enfrentará al Gobierno desde "aquí", y no como otro excandidato presidencial que se encuentra fuera del país "por la persecución política".

"Desde aquí le decimos a Morena y al Gobierno federal: ni nos doblan ni nos asustan. Aquí estamos de frente, con todo, con la razón, con la ley y con la Constitución". Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

