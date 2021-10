Con las abstenciones de los senadores del PAN y del PRI y la imposición de la mayoría de Morena, el Senado aprobó otorgar el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto en su edición 2020 a Laura Martínez Rodríguez, y la de 2021 a Daptnhe Cuevas Ortiz, por la contribución al empoderamiento de las mujeres.

Sin embargo, durante la sesión del pleno en la que se avalaron las distinciones, se reiteraron las diferencias entre los grupos parlamentarios, pues los panistas reclamaron el “avasallamiento” de los integrantes del partido guinda.

“Hoy lo que nosotras venimos a advertir es justamente el avasallamiento en una comisión, porque miren, van a tener los votos, pero no tienen la calidad moral ”, aseveró la vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán.

Apuntó que a pesar de que la convocatoria para entregar esta distinción no establecía alguna discriminación política, en los hechos sí se dio, porque Morena no quiso considerar a la panista María Elena Álvarez Bernal, aunque contaba con los mismos méritos que Laura Martínez, cercana a Morena, con amplia trayectoria en la lucha para erradicar la violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes .

Por su parte, la senadora del PRI, Nuvia Mayorga, anunció desde la tribuna que su grupo parlamentario votaría en abstención “por el desaseo de la Comisión en la que no se toma en cuenta la pluralidad ”.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, afirmó que en las reuniones que sostuvieron los grupos de oposición no manifestaron su negativa a que se entregarán los reconocimientos a Laura Martínez Rodríguez y Daptnhe Cuevas Ortiz.

Por ello, convocó "a que no pongamos en riesgo la unidad del Senado, no lo merecen ellas, no merecen que alguien tenga duda de los méritos que las dos tienen. Por eso los conmino amablemente a que votemos en favor (…). No pueden estar las diferencias internas de un procedimiento por encima de los méritos de dos mujeres extraordinarias ”.

Los senadores puntualizaron que no estaban en contra de la distinción para las dos galardonadas, sino en la imposición de Morena y sus aliados.

✅ Con 73 votos a favor y 28 abstenciones, se avala entregar el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2020 a Laura Martínez Rodríguez. pic.twitter.com/yIKut27BTE — Senado de México (@senadomexicano) October 14, 2021

✅ Con 68 votos a favor y 23 abstenciones, se avala conferir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2021 a Daptnhe Cuevas Ortiz. pic.twitter.com/kyYc5OR7FX — Senado de México (@senadomexicano) October 14, 2021

KEFS