Morena urge a TEPJF respetar derechos constitucionales

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respetar las garantías y derechos constitucionales de su partido, luego de que se confirmaron medidas cautelares en contra de las “corcholatas” para que se abstengan de realizar y participar en eventos proselitistas, como los que llevaron a cabo en el Estado de México y Coahuila.

En conferencia dijo que de ninguna manera están violando la ley y que no promueven ningún acto proselitista, pues solo buscan promover su movimiento, además, aseguró que ni siquiera saben quien va a participar en el proceso presidencial de 2024.

“Los consejeros no tienen remedio y son empleados de la derecha corrupta, son árbitros vendidos, pero le pedimos al tribunal respete las garantías y derechos constitucionales ya que eso nos permite reuniones pacíficas y asambleas, y promover nuestro proyecto, no estamos violando la ley, no hay ningún proceso en curso, ni quiera sabemos quién va a participar en el proceso de 2024”, aseveró.

Mario Delgado comentó que no tienen la culpa que la oposición sea incapaz de hacer reuniones en el país y que no tenga liderazgos, por ello seguirán defendiendo la libertad y los derechos políticos de su partido.

“Morena nació como un movimiento de lucha por la democratización el país y nadie nos va a detener, vamos a luchar por la libertad que garantiza la constitución, vamos a seguir reuniéndonos y convocando liderazgos”, destacó.

Además, comentó que no pueden prohibir a ningún funcionario a ir a algún mitin los domingos, ya que es un día inhábil; “es como si viviéramos en un régimen autoritario, vamos a ir hasta donde tope pero no vamos a permitir que se limiten las libertades y derechos políticos”, estimó.

El líder de Morena que es claro que es una acción concertada de la derecha a través de las autoridades electorales para tratar de coartar los derechos políticos de algunos liderazgos, es decir, dijo, que a la mala les quieren detener, pues lo que hacen es violar a la Constitución para imponer sanciones y decir que los de Morena violan la ley.

“Acabamos de iniciar una jornada de difusión de reforma electoral, para terminar con estos abusos de estas instituciones que se quedaron en el pasado”, dijo.

FBPT