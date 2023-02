Necesario, conocer las formas en que el crimen organizado busca incidir en comicios: Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseveró que es necesario un diagnóstico de Estado que evalúe la verdadera intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

Al participar en la presentación de las Recomendaciones para seguridad en elecciones de Coahuila y Edomex, evento que se llevó a cabo en el Colegio de México, apuntó que la criminalidad organizada esté mutando sus patrones de comportamiento respecto de las elecciones.

Dijo que, como Estado, es necesario que se conozcan las formas en las que la delincuencia organizada busca incidir en los resultados electorales.

El presidente del Consejo General del INE señaló que después de las elecciones de 2021 se planteó la necesidad de conocer con precisión, con la participación de las autoridades respectivas, cómo está interviniendo el crimen organizado en los comicios en el país.

"Sí falta una estrategia del Estado mexicano que genere, por un lado, diagnóstico precisos en este tema, que nos van a permitir saber si lo que hoy es una especulación tiene o no fundamento y qué grado de preocupación debe implicar, porque hasta ahora son más cosas de dicho, así no se puede hacer una estrategia de Estado que sea eficaz para combatir la impunidad y para generar condiciones de seguridad en las elecciones"

Córdova señaló que uno de los principales problemas en los casos de violencia en contra de los políticos también ha sido la impunidad, porque esto ha impedido conocer el origen de la agresión.

"La cantidad de casos de violencia contra actores políticos y candidatos que no han sido resueltos es verdaderamente preocupante y eso incluso para nosotros como autoridades electorales representa un problema, porque no sabes las causas que está detrás de ello, no sabes si es una causa política, si hay una causa criminal o incluso casos que al final del día parece que resulta que son asuntos pasionales, lo grave es que la propia impunidad nos genera que no se puede hacer un estudio específico de los alcances"