En México hasta el 93% de los delitos no se denuncian: Causa en Común

La organización civil Causa en Común aseguró que existe un alto subregistro en los reportes oficiales de entre 90 y 93 por ciento de delitos que no se denuncian a nivel nacional, lo que consideran grave por el contexto de violencia que vive el país.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, los delitos con mayor cifra negra son la extorsión (97.4 por ciento), el secuestro (96.9 por ciento), fraude (96.3 por ciento), robo parcial de vehículo (94.2 por ciento), robo o asalto en calle o transporte público (94.1 por ciento) y el robo a casa habitación (89 por ciento).

De acuerdo con la organización no todas las denuncias reportadas son aceptadas en las carpetas de investigación por los agentes del Ministerio Público, por lo que las cifras de delitos ocurridos y denunciados no coinciden con las cifras que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional en Seguridad Pública.

Adicionalmente, existe la posibilidad de que las cifras de víctimas reportadas sufran manipulaciones u omisiones , por ello, los datos reportados por la autoridad, no reflejan la realidad de la incidencia delictiva en el país, de acuerdo con Causa en Común.

Durante el periodo 2019-2022 la violencia homicida se concentró en Guanajuato, seguido de Baja California, Estado de México, Chihuahua, Michoacán, Jalisco y Sonora.

"Tenemos el doble de desapariciones que, de homicidios, pues mientras que el homicidio se persigue de oficio, la desaparición no se hace. El crimen organizado juega distinto en todo el país y todos los días cambian y aprenden, pues sigue evolucionando al paso de los meses" Adrián Ortiz, investigador del Tec de Monterrey

El experto mencionó que 68 por ciento de las denuncias por desaparecidos no son terminadas, pes el sistema está diseñado para que no prospere en las investigaciones, además, mencionó que la violencia en el país se ha vuelto una epidemia, pues ya la mayoría de los estados registran cifras delictivas .

María Elena Morera, directora de Causa en Común, dijo que el discurso triunfalista del Gobierno federal no corresponde a la realidad, pues no es un buen indicador que muestre cómo se encuentra en la realidad el país.

Señaló que la denuncia en le país es “prácticamente” inexistente, además que las cifras que llegan desde as fiscalías estatales, no son las reales, aparte que hay una intención de la federación por no aclarar las cifras.

"La información oficial está completamente desfasada de la realidad, hay estados que no reportan feminicidios, otros no lo hacen con secuestros a pesar de que si hay, o e el homicidio doloso, se pone en duda la disminución por el aumento de víctimas" María Elena Morera, directora de Causa en Común

La activista mencionó que se debe investigar y analizar la relación entre la baja de homicidios y el aumento de personas desparecidas , ya que éste último rubro va al alza, mientras que los asesinatos a la baja.

"En la Ciudad de México diseñaron una correcta estrategia contra el homicidio, por ello van a la baja, no así en otros estados como Colima, donde drogas como el fentanilo entran por el puerto de Manzanillo, generan violencia y el gobierno de esa entidad no lo detiene. En Chihuahua vemos bien la estrategia de seguridad, ya que la gobernadora Maru Campos está atacado el problema de la violencia" María Elena Morera, directora de Causa en Común

María Elena Morera señaló que otras disminuciones han sido por pactos con grupos criminales, ya que desean apropiarse de las plazas, pero a pesar de que bajen los homicidios.

"Seguramente van a aumentar otros como la trata de personas, además que los gobernadores deben de hacer su trabajo y no esperar a que las Fuerzas Federales se las hagan" María Elena Morera, directora de Causa en Común

