Esta es la nueva forma de reclutar escorts; prometen ganancias de hasta 7 mil pesos

A través de WhatsApp, personas que dicen ser representantes de agencias “seguras y confiables” se ponen en contacto con mujeres para persuadirlas de ser escorts.

En entrevista con La Razón, una mujer, quien prefirió guardar su nombre en el anonimato, aseguró que ella fue víctima de dicha propuesta.

Eran alrededor de las 12:00 am, cuando me llegó un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Vi inmediatamente el texto que me habían enviado y la foto del remitente. La fotografía que aparecía en el perfil era de una mujer de pelo negro, guapa, delgada y con muchos tatuajes

En el mensaje, sólo me saludaban y me decían: ‘¿te puedo preguntar algo?’. Yo contesté que sí, y de inmediato me llegó la propuesta de si quería ser escort, lo cual me explicaron, incluía tener intimidad con los clientes