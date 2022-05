La nueva verificación vehicular no entrará en vigor: AMLO

Luego de que esta semana dijo que se revisaría la norma de verificación vehicular sobre las condiciones físico-mecánicas que entraría en vigor en noviembre , este jueves el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se hace a un lado y que no entrará en vigor.

Tras señalar que desconocía la aplicación de este nuevo impuesto publicado en el Diario Oficial de la Federación, López Obrador respaldó a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

“No sabía que habían tomado ya un acuerdo de hacer una especie de verificación a los vehículos y cobrar. Bueno, no tenía ni siquiera la información, la secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, que es de primera, íntegra, honesta, y además, con sentido común, que debería ser el más común de los sentidos y ya eso se hace un lado, no entra en vigor”, dijo.

En esta norma se establece que se realizará la verificación de las condiciones físico-mecánicas interiores y exteriores de los vehículos automotrices que su peso no exceda las 3.8 toneladas,

Además se señala que esta verificación se realizará a partir del cuarto año después de su fecha de comercialización y se deberá realizar cada dos años.

FBPT