Nuevos libros de texto gratuitos no censurarán ningún tema; serán puestos a prueba, asegura Marx Arriaga

Los nuevos libros de texto gratuito que acompañarán el nuevo marco curricular que se implementará en el nivel de Educación Básica, no censurarán ningún tema; además, el periodo de pilotaje para evaluar su “pertinencia” llevará a las autoridades todo un año.

Así lo afirmó el titular de la Dirección General de Materiales Educativos, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, quien detalló que estos materiales de estudios serán puestos a prueba a fin de que su implementación a nivel nacional comience durante el siguiente ciclo escolar de 2023-2024.

Indicó que más de 30 instituciones participan en el diseño de los libros, entre las que se encuentran la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA), y más del nivel federal y estatal.

Entrevistado en San Lázaro tras su participación en el foro sobre la trata de personas, sostuvo que los nuevos materiales abordarán temas como éste, para abrir los planes de estudio a reconocer los problemas sociales que se enfrentan.

La Secretaría de Educación Pública ya no censura, ya no vivimos esos tiempos donde los planes y los programas se desarrollaban desde una visión parcial, mercantil y de ética particular. Hoy se están haciendo a través de reflexiones públicas, de asambleas en todo el país, con la colaboración de los maestros que son los primeros agentes de cambio