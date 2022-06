Olga Sánchez Cordero lamenta “tragedia indescriptible” de migrantes en Texas

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, consideró que es una “tragedia indescriptible” el fallecimiento por asfixia de 50 migrantes, entre los que estaban 22 mexicanos, que fueron encontrados en el remolque de un tráiler, en San Antonio, Texas.

“De verdad, de verdad, es una tragedia indescriptible, yo de verdad lo lamento enormemente”, expresó.

Al enviar un mensaje de solidaridad con las familias de quienes perdieron la vida, también manifestó su rechazó a que en países como en Estados Unidos se discrimine a los migrantes y se violen sus derechos humanos.

leer más INM y SRE pagarán gastos de mexicanos fallecidos en Texas

“Cómo es posible que necesitando tanto estos países ricos a la población migrante, para todo, desde para recoger sus cosechas, que si no tienen a los migrantes no recogen cosechas hasta los servicios de restaurantes, los servicios de hoteles, también las construcciones, no se diga como obreros en las plantas, en la industria, requiriendo tanto a estos migrantes.

“Es un permanente contradictorio que los criminalicen, que les violen sus derechos humanos y que estos tratantes de personas se aprovechen de esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes y los niños y niñas migrantes también”, expresó.

La ministra en retiro insistió en que es necesaria una migración ordenada, segura y regular, en la que participen las naciones que se benefician de las poblaciones migrantes, “que ayudan y apoyan a tenerlos en esta situación de bonanza”.

Recordó que México es la entrada a los Estados Unidos y Canadá y también los mexicanos y centroamericanos son discriminados, aun aportando su trabajo honesto a la riqueza de nuestro vecino del norte.

Mencionó que en México “nosotros no decimos que los migrantes son delincuentes, decimos solamente que tienen una calidad irregular”, es decir, una situación irregular administrativa, no penal.

lemm.