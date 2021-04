Olimpia Coral celebra aprobación de ley contra violencia digital

En el año 2003, Olimpia Coral Melo pensó quitarse la vida, había compartido un video sexual que después se hizo público; la joven de 26 años se percató que vivir su sexualidad no era el problema, sino que alguien haya compartido sin su permiso. Con este principio promovió una ley, que este jueves, se aprobó a nivel nacional en la Cámara de Diputados.

Coral Melo estuvo desde la madrugada de este miércoles afuera de San Lázaro, acampó con un grupo de mujeres para exigir el cumplimiento de la llamada Ley Olimpia, que establece penas de tres a seis años de prisión y multas de 44 mil 810 pesos a 89 mil 620 pesos, a quienes violen la intimidad sexual de otra persona, “grabando, fotografiando, imprimiendo o elaborando imágenes, audios o videos con contenido sexual, sin su consentimiento”.

“Teníamos razón, nosotras no somos las culpables, nuestros cuerpos no son un crimen, criminales quienes comparten, quienes difunden, y hoy no es porno, no es venganza, es violencia digital, y ya sabemos que, aunque es virtual existe”, declaró la activista.