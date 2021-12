ONU: Igualdad de las mujeres no es gratis; Gobierno de México debe dar más presupuesto a este rubro

La directora regional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, María Noel Vaeza, aseguró que “la igualdad no es gratis” por lo que se requiere que el Gobierno de México otorgue mayor presupuesto para lograr que las mujeres sean escuchadas y tengan un trato igualitario.

“Necesitamos recursos porque la igualdad no es gratis; no podemos no exigir presupuesto, esa es nuestra obligación y siempre lo tenemos que hacer con esa capacidad técnica que tenemos y esa capacidad de empatía para hacer lo que sabemos hacer mejor. La voz de las mujeres requiere también presupuesto”, dijo.

Durante la inauguración del Foro Regional Occidente: 20 años avanzamos juntas por la igualdad del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) realizado en Michoacán, María Noel Vaeza afirmó que es necesario que el Gobierno federal continúe aumentado todos los recursos humanos, técnicos y financieros del Instituto Nacional de las Mujeres.

🟣 #EnVivo | Únete al panel "Prevención de la Violencia para el bienestar de las Mujeres y las Niñas", en el marco del Foro Regional Occidente como parte del 20 aniversario del Inmujeres.https://t.co/uYFSD5pPf3 pic.twitter.com/IKYP8cz2ex — Inmujeres México (@inmujeres) December 13, 2021

Resaltó el trabajo que durante 20 años ha realizado el Inmujeres en favor de la mujer indígena y también el que ha realizado durante la pandemia, ya que aseguró que se está buscando salir de esta crisis sanitaria, la cual ha evidenciado la falta de oportunidades económicas para las mujeres y la violencia que se da en los núcleos familiares.

María Noel Vaeza agregó que el plan estratégico de ONU Mujeres, que comienza el 1 de enero del próximo año y tendrá una duración de cinco años, ha dado mayor importancia a prestar apoyo a los mecanismos nacionales de igualdad ya que los derechos humanos también son para ellas y son necesarias para avanzar en el desarrollo económico y social.

Por otro lado, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero señaló que durante la pasada legislatura y la actual se han impulsado reformas para que las mujeres vivan una vida libre de violencia, por ello se hicieron reformas en materia de ciberseguridad y de violencia política.

Además, refirió que se amplió el plazo de protección para mujeres que sufrieron violencia de género y se realizaron precisiones en cuanto a la implementación de la alerta de género en varios estados del país.

“Tenemos que actuar desde el ejemplo para ser inspiración y cambio de vida en nuestras niñas y adolescentes y de todas las mujeres, quienes están en espera de ver frente a ellas el mundo que merecen; un mundo donde sepan hacer uso de sus capacidades, donde decidan ellas qué hacer con su vida, donde el ejercicio de su libertad sea lo cotidiano”, destacó Sánchez Cordero.

Durante su intervención, la presidenta de Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann afirmó que la única forma de transformar la situación de desigualdad que viven las mujeres actualmente en México es escuchando sus necesidades y demandas.

“La única forma de transformar es escuchando a las mujeres, escuchando sus necesidades, viendo sus demandas, pero también lo que las mujeres hacen cotidianamente para salir adelante, para transformar su entorno familiar, comunitario y lo que están haciendo por su país”, comentó.

Por su parte, la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Tamara Sosa Alanís explicó que Michoacán ocupa el tercer lugar en situaciones dolosas contra las mujeres, por lo que resaltó que ante esta situación el gobernador de ese Estado, Alfredo Ramírez Bedolla ha pedido que se atiendan las causas de este grave problema.

“Estamos comprometidas no solo en atender a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, sino en darles las herramientas para que puedan obtener la autonomía económica que tanto se requiere a la hora de dejar un núcleo generador de violencia”, señaló.

