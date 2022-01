Operación de venta de Citibanamex debe ser legal: PAN

El PAN en el Senado aseveró que la operación para la venta de Citibanamex debe apegarse a la legalidad y con independencia del comprador.

Así lo señaló la vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, al referirse al interés del empresario regiomontano Javier Garza Calderón, fundador de la asociación Empresarios por la 4T, por adquirir Citi Banamex, como lo destacó La Razón en su edición de este lunes.

La senadora panista subrayó que aunque los comentarios que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema resultan preocupantes, lo primordial que se debe considerar es que se haga una venta segura y legal.

En ese contexto, resaltó que en la operación también es fundamental que se cuide el acervo cultural que está en manos de Banamex.

“Es necesario que se garantice que va a ser una venta apegada a derecho, no con mucho o poco, sino totalmente apegada a la ley que, por supuesto, en lo posible, se pueda garantizar el patrimonio cultural, yo fui presidente de la Comisión de Cultura hace ya 10 años en la Cámara de Diputados, es un acervo importantísimo para los mexicanos, ojalá y sea una compra que ayude a que este tipo de patrimonio no se pierda, no se cambie de dirección, de país, que sea una compra que beneficie a México en su conjunto, más allá incluso de los tarjetahabientes”, comentó.

Garza Calderón señaló que tiene una propuesta “disruptiva”: “Percibo una gran oportunidad de rescatar sus activos históricos, culturales y financieros para que regresen a manos de empresarios mexicanos. En mi calidad de fundador de la asociación Empresarios por la 4T (E4T) he manifestado mi interés de invitar a otros empresarios a formar un grupo de inversionistas con el fin de analizar su posible adquisición. Mi amor por México, mi trayectoria empresarial y mis raíces me impulsan en esta idea”, indicó.

