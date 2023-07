Oposición considera necesarios, pero tardíos, los lineamientos que avaló INE

Partidos de oposición aseguraron que los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) rumbo a 2024 eran necesarios, aunque tardíos, sobre todo por el tema de aspirantes de Morena que han violado la ley electoral desde hace meses.

MÁS INFORMACIÓN INE avala por fin reglas para Frente y corcholatas: permite gasto de 34 mdp

En entrevista con La Razón el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano mencionó que es justo mientras sea para las dos coaliciones, pero aclaró que se deben aclarar los gastos de los morenistas antes que cualquier tema.

“Pienso que como son para las dos coaliciones, está bien, sin embargo, las corcholatas siguen dilapidando dinero, recursos de donde provengan, pero deben justificarlos y rendir cuenta, pues si no lo hacen, corren el riesgo de ser inhabilitados”, aseveró.

Señaló que esencialmente eran necesarias, pero tardías, aunque precisó que los auditores del organismo electoral deben hacer un recuento exhaustivo de todas las bardas y espectaculares que tienen, pues antes de que las retiren, debemos saber cuántas son en realidad a lo largo del país.

En este sentido, la secretaria general del sol azteca, Adriana Díaz dijo que es de risa que se emitan los lineamientos, cuando los aspirantes de Morena van aventajados, aparte que se hizo porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo pidió.

“Es de risa, pero no ha habido piso parejo, ya que el INE no ha realizado acciones adecuadas, ya que es el Tribunal el que le está pidiendo los lineamientos ante los evidentes actos de campaña. Es muy tarde, ya que no hay equidad en la contienda, ya que hay un fuerte derroche de recursos por parte de Morena y han invadido el país de bardas y espectaculares”, explicó.

Indicó que espera que el INE se conduzca con legalidad, ya que se ha luchado por contar con órganos autónomos con reglas democráticas, como para que no se respeten.