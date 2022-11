Oposición está "desesperada" porque no encuentra liderazgos, afirma Indira Vizcaíno

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, calificó a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) del pasado 13 de noviembre como un "intento desesperado" de la oposición porque "no encuentra liderazgos valiosos".

Durante su participación en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada este miércoles en Manzanillo, la mandataria criticó el movimiento en contra de la Reforma Electoral y aseguró que el pueblo respalda la Cuarta Transformación.

“Quizá bajó un poco la intensidad de la discusión pública o del ruido mediático sobre la Reforma Electoral y de la marcha supuestamente en contra de esa propuesta, que parece más bien un intento desesperado por articular a una oposición que no encuentra liderazgos valiosos y que más allá de los intereses de las élites no encuentra causas”

Vizcaíno reiteró el respaldo de los mandatarios emanados de Morena al Presidente López Obrador, aunque también reconoce que algunas de las demandas ciudadanas tienen alguna “racionalidad”.

“El pueblo respalda el proyecto de transformación. Las y los gobernadores de la Cuarta Transformación no sólo respaldamos el proyecto en lo general, sino que respaldamos en lo específico esta propuesta de Reforma Electoral. Algunos de los planteamientos en contra pudieran, quizá tener alguna racionalidad, pero hay otros que francamente no se entienden”, dijo la gobernadora colimense.

Indira Vizcaíno calificó como incongruente que haya quienes se oponen a la elección directa de los consejeros electorales o a lograr que los partidos políticos cuesten menos a la ciudadanía, cosas que califican como un riesgo para la democracia.

“Tampoco tiene sentido considerar un atentado para la democracia que los partidos cuesten menos a la sociedad. La mayoría no queremos que los partidos nos cuesten tanto y buscar reducir ese costo a la democracia no es ponerla en riesgo, es llevarla a lo que siempre debió haber sido: Un mecanismo para que las mayorías tomen las decisiones y no uno de simulación para que una minoría logre perpetuarse en el poder para tomar decisiones y seguirse favoreciendo”