AMLO: Organismos empresariales deben democratizarse 

Así como los sindicatos se están democratizando, lo mismo debe ocurrir con las organizaciones empresariales, para que auténticamente defiendan a los empresarios y no a grupos de intereses creados, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ya es mucho tiempo de estar con el mismo esquema de una representación ficticia, no legítima. Empresarios son millones, pero la mayoría no conoce a sus representantes, porque no hay democracia