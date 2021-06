No se pagó rescate a "hackers" por datos de Lotenal, asegura Margarita González

La directora general de la Lotería Nacional (Lotenal), Margarita González Sarabia, afirmó que no se pagó ningún "rescate" ni se aceptaron chantajes de la organización Avvard, que "hackeó" la página oficial de la institución, el pasado 14 de mayo.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional confirmó que sí hubo el robo de información de la Lotenal; sin embargo, nada de datos delicados que pusieran en riesgo a la institución, sólo fueron datos administrativos que ya eran públicos como las minutas de reuniones de consejo.

"No se pagó nada, no íbamos a caer en ningún chantaje (...) Efectivamente hubo un hackeo el 14 de mayo, son hackeadores internacionales que se meten a diversas empresas, sacaron información administrativa y como es información pública, para nosotros no fue ningún problema que se conociera", expuso.

González Sarabia agradeció al Gobierno digital que de inmediato tomó cartas en el asunto, así como a la policía cibernética, para frenar el "hackeo" de la agrupación internacional Avvard.

Dijo que esos "hackers" ya bajaron su página, liberaron las claves y ya se tiene encuentra la página de la Lotería Nacional con normalidad.