PAN advierte que en México hay “muchas Cecilias” en riesgo de ser asesinadas

El PAN en el Senado advirtió que diariamente hay “muchas Cecilias” que están en peligro de muerte o que son asesinadas y señaló que el gobierno federal no tiene ni siquiera un entendimiento del problema.

La vicecoordinadora del grupo parlamentario del blanquiazul, Kenia López Rabadán, se refirió al crimen de la activista Cecilia Monzón, que suma 110 defensores de derechos humanos asesinados durante el sexenio, como destacó La Razón en su portada de este lunes.

Aseveró que México no sólo vive una de las peores crisis de inseguridad, sino que en el caso particular de estos ataques en contra de los activistas, es urgente que el gobierno federal se ocupe del tema.

“Debe de ocuparse del tema, no solamente es una frase en la mañanera, es un sistema que no funciona, el problema es que no hay políticas públicas que ayuden a las mujeres, no hay un discurso desde el gobierno que proteja a las mujeres, el problema es que el Presidente de la República nunca se ha considerado feminista, el problema es que el Presidente de la República no reconoce siquiera la cifra de feminicidios, el problema es que todos los días hay muchas Cecilias, todos los días hay muchas mujeres que están en peligro de muerte o que son asesinadas y desde el gobierno no hay una política ni de ejecución de política pública ni de discurso ni de entendimiento del problema”, manifestó.

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado indicó que el titular del Ejecutivo federal debe hacerse responsable del “poder de su voz” en las conferencias mañaneras y frenar su “litigio diario” con los periodistas, porque su ejemplo puede acarrear más agresiones.

“El Presidente se siente con el derecho de agredir a los periodistas y si el Presidente se siente con el derecho de agredir a los periodistas, cualquiera tratando de simularlo se siente con el derecho de agredir e incluso de asesinar a un periodista, el Presidente debe de darse cuenta, su litigio diario sistemático en contra de algunos comunicadores es el peor ejemplo que puede dar”, subrayó.

lemm.