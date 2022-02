PAN advierte: si Segob cancela pláticas por tercera ocasión, las darán por terminadas

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés aseguró que de cancelarse por tercera ocasión una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), darían por terminados las reuniones, ya que no hay interés de la Federación de acercarse a la oposición.

En conferencia virtual, el líder blanquiazul detalló: “Lamentablemente pareciera que para el gobierno federal no es real su intención de dialogar con la oposición, ya que van dos ocasiones en las que el gobierno cambia las fechas previamente acordadas para tener la instalación de las siete mesas temáticas. Ahora estamos atentos a poder tener una nueva reunión, pero de no llevarse a cabo, Acción Nacional daría por cancelados estos diálogos porque sería una tercera falta de respeto”, precisó.

El panista lamentó que el gobierno federal no quiera escucharlos ya que tienen muchas propuestas a las problemáticas que enfrenta el país, sin embargo, aclaró que una de las posibles causas por las que no quieren acercarse es porque Acción Nacional ha dejado claro que no va a claudicar a sus convicciones. “Con esa firmeza es con la que iríamos a esas mesas de diálogo y construcción, a fin de buscar que la situación en México avance, pero tampoco significa que por algún motivo vamos a ceder”, indicó.

Cortés Mendoza reiteró que hasta el momento no hay fecha para una nueva reunión, pero están a la espera de acordar un nuevo día, sin embargo, no van a esperar hasta que la Secretaría de Gobernación se decida a resolver, ya que no ven interés, además que seguirán defendiendo los derechos de los mexicanos desde la oposición con o sin reuniones.

Lamentable situación en Zacatecas

Respecto a la situación que atraviesa Zacatecas en torno a la seguridad, dijo a pregunta expresa de La Razón que a los gobiernos de Morena se les está saliendo de las manos la situación de la seguridad, ya que su estrategia de abrazos y no balazos es un desastre, ya que en el país hay un grave riesgo por homicidios y feminicidios, pero aclaró que particularmente ocurre en donde gobierna Morena.

“Hoy vemos con tristeza que en Zacatecas, Michoacán, Veracruz, Morelos y Sonora, una situación gravísima de seguridad porque no hay estado de derecho, combate a la inseguridad y se deja expandir la misma. Se ha dejado expandir al crimen organizado y no se le combate, por eso autoridades de otros países aseguran que el crimen organizado no gobierna 20 por ciento del territorio, sino un 40 por ciento, lo que demuestra que hay una estrategia fallida”, explicó.

El panista dijo que en lo que va del sexenio el único líder de un grupo delictivo que ha sido detenido es a El Marro, en el estado de Guanajuato, que también ya fue sentenciado a 60 años.

“Esta es la diferencia entre un estado en donde sí se combate al crimen organizado, por ello hacemos un llamado a los estados para que realmente combatan al crimen organizado, porque los criminales ya hacen otras actividades que dañan a la población, y no solo narcotráfico”, detalló.

lemm.