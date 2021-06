PAN: Propuesta de AMLO para eliminar pluris es una distracción por la derrota de Morena

La propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral para eliminar plurinominales sólo es para distraer la atención de la derrota que sufrió su partido en los pasados comicios, aseguró el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería.

En conferencia de prensa, señaló que su partido no rechaza entrar al debate sobre una reforma electoral, pero aseveró que la propuesta presidencial sólo tiene un "objetivo popular".

“Hoy el Presidente lo que busca es tratar de desviar la atención frente a la derrota y a las nuevas consideraciones que va a tener que enfrentar (...) Puede haber una reforma electoral que perfeccione el sistema electoral, pero no si eso es a costa de atar de manos al INE o desaparecer los pluris sólo porque se le ocurrió”, manifestó.

El político veracruzano calificó la propuesta de reforma para la Guardia Nacional del titular del Ejecutivo federal como “una barbaridad”, y señaló que el propio López Obrador no se cansó de decir que la seguridad pública debía funcionar desde las instancias civiles y que regresaría a las Fuerzas Armadas a los cuarteles.

“Hoy está exactamente al revés, tratando de que toda la seguridad sea militarizada, eso no le conviene a México, no funciona. Estamos ante una barbaridad, el PAN no va a transitar con esa propuesta”, enfatizó.

Señaló que la propuesta para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se enfoca en lo necesario, que es bajar las tarifas de la luz.

Rementería insistió en que los planteamientos del Presidente son para "distraer la atención de la realidad" que tendrá que enfrentar en el Congreso, donde su partido no tiene la mayoría calificada ni con sus aliados del PT y el Partido Verde.

En ese contexto, aseguró que para 2024 se puede anticipar que los comicios presidenciales los ganará un partido o una coalición diferente a Morena.

“En el 2024 este país ahí sí va a cambiar y va a ganar una coalición o un partido distinto al que está, porque se están comportando los indicadores hacia allá”, aseguró.

El senador panista reiteró que son más los que votaron por la oposición y dijo que en su partido cuentan con varios perfiles para postular candidatos en los próximos comicios.