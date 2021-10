PAN adelanta que no aprobará reforma eléctrica ni con cambios

El PAN en el Senado puntualizó que no avalará la reforma eléctrica propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ni con modificaciones, porque aseveró que la iniciativa constituye “un verdadero despropósito''.

El coordinador del grupo parlamentario del blanquiazul, Julen Rementería, aseveró que si se corrigiera la propuesta presidencial sería una iniciativa nueva.

“Esta iniciativa es un verdadero despropósito y no la vamos a aprobar, no la vamos aprobar, tendríamos que hablar de otra iniciativa, ni siquiera hay opción de modificar porque la modificación tendría que ser otra iniciativa totalmente diferente, esta no hay ni cómo ayudarla” Julen Rementería, coordinador del grupo parlamentario del PAN

Insistió en que la reforma eléctrica, así como está planteada, complicaría el futuro de México, no solamente en lo que se refiere a la generación de energía eléctrica, sino en cuanto al abasto.

“Esto podría llevar al desabasto de energía al día siguiente, casi, de su promulgación, porque en uno de sus transitorios dice que, como normalmente dicen estas leyes, que a partir de la entrada en vigor quedará sin efecto todas las legislaciones anteriores. Y también dice expresamente que se cancelarán todos los contratos de generación que se hagan a través de privados” Julen Rementería, coordinador del grupo parlamentario del PAN

Dijo que también se deben considerar los litigios internacionales que traería, que, según expertos, alcanzarían los 16 mil millones de dólares.

El senador por Veracruz también se refirió a la crisis con los gaseros y comentó que los precios en el tema no se pueden controlar “por decreto”, lo que evidentemente trae conflictos.

“Entonces el tema del gas es un poco eso, no se puede simplemente desconocer que hay un mercado, que el gas además por cierto es fundamentalmente de importación en nuestro país, que no somos autosuficientes y pretender generar un precio tope arbitrariamente, o sea, de manera unilateral, pues no puede darse así, sin que haya consecuencias”, expresó.

