Expertos: Pandemia deja deserción y rezago educativo en universitarios; se requiere diagnóstico del problema, señalan

Los problemas que ha dejado la pandemia en el sistema educativo incluyen la deserción a nivel licenciatura y posgrado, así como un rezago académico del que aún no hay estudios concretos para saber la dimensión y las consecuencias que ha generado a nivel nacional, esto de acuerdo con expertos consultados por este diario, quienes aseguran se debe hacer un análisis concreto para evaluar las deficiencias que podría dejar el abandono escolar en los futuros profesionistas del país.

En su edición de este viernes, La Razón publicó que la matrícula de alumnos de nuevo ingreso disminuyó ocho por ciento durante la pandemia en México, de acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la cual reveló que el año pasado se inscribieron 117 mil 709 personas menos que en el periodo de inscripciones anterior a la crisis sanitaria.

Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explicó en entrevista con este diario, que la cifra presentada es solo para alumnos de nuevo ingreso, pero que hasta el momento no hay un diagnóstico específico, ni una aproximación cuantitativa que refleje el verdadero problema de deserción que hay en el país.

Es preocupante porque no tenemos un diagnóstico certero que nos de herramientas para trabajar, debemos saber a profundidad la problemática de deserción escolar, así como los aprendizajes no adquiridos y las habilidades que los alumnos perdieron durante la pandemia

Agregó que “hay que evaluar si las clases en línea pudieron suplir a las aulas y diseñar medidas, así como propuestas remediales, que sean individualizadas para las distintas carreras, además de tener más flexibilidad en la normativa para la trayectoria escolar. Algunas instituciones públicas y privadas tienen fechas para evaluaciones y términos de estudios muy específicas, y pienso que podrían dar una ventana de tiempo más abierta como una respuesta a esta problemática”.

Por su parte, Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, y profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey aseguró que aunque aún no hay cifras a nivel nacional, en el plano global la deserción universitaria cayó -1.1 por ciento. Además aseguró que urge una política para atender esta problemática.

En dos años que llevamos de pandemia, no ha habido ninguna política para atender la caída de la matrícula, lo cual genera que el panorama no pinta bien para estos jóvenes que tuvieron que darse de baja en la escuela, ya que no hay una estrategia establecida para ayudarlos