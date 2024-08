Paro de trabajadores del PJF es ilegal, pero a mayoría de mexicanos no les importa: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es ilegal el paro de labores que realizan los trabajadores del Poder Judicial, lo cual, sostuvo, a la mayoría de los mexicanos no les importa; sin embargo, afirmó que éste beneficia al Gobierno porque "así los jueces no van a liberar a criminales".

"Ahora que decidieron irse a huelga, a la mayoría de los mexicanos no les va a importar, les diría con franqueza que hasta nos ayudará porque si estarán inactivos, entonces no dejarán libres a criminales del crimen organizado, y como no trabajan los juzgados tampoco habrá libertad para los delincuentes de cuello blanco", dijo el presidente en la conferencia mañanera.

🚨#ÚLTIMAHORA La JUFED anunció que jueces y magistrados se unieron al paro de labores contra la reforma judicial https://t.co/TmWLLo4V96 pic.twitter.com/YRcR3AXXYR — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 20, 2024

No obstante, subrayó que la única preocupación que tiene por este paro laboral en el Poder Judicial "es que tienen ahí un expediente guardado de 25 mil millones de pesos, ese sí quisiera yo que le dieran curso, pero por lo demás no va a suceder nada, no pasa nada , y en lo que a nosotros corresponde, respeto absoluto a su huelga, libertad", dijo.

Manifestó que aunque es ilegal, no le corresponde al Gobierno castigar, sino al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

#INFÓRMATE | El Presidente @lopezobrador_ critica duramente al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) por su sobrerrepresentación y exigencias contrarias a la Constitución https://t.co/HCOeQa65HX pic.twitter.com/zIyFNC4Dux — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 20, 2024

"Respaldo absoluto a su huelga, libertad establece la ley, ellos lo saben que es ilegal lo que están haciendo, o que van a hacer pero no nos corresponde a nosotros sancionar ", agregó.

En la primera hora del lunes, los trabajadores del PJF se fueron a paro en oposición a la reforma judicial por considerar que afecta sus derechos laborales, la autonomía y la carrera judicial. Anoche, los jueces, magistrados y ministros decidieron sumarse a primera hora del miércoles.

Al inicio de la mañanera, el titular del Ejecutivo federal arremetió de nuevo en contra del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) por su oposición a la sobrerrepresentación de Morena, PT y PVEM, aludiendo al paro laboral en el PJF en contra de la reforma, por lo cual "no pasa nada".

