Partidos se culpan en el Senado por la violencia electoral

El Pleno del Senado de la República externó sus condolencias a los familiares de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya Guanajuato, asesinada durante un mitin de campaña.

Todos los partidos condenaron los hechos y guardaron un minuto de silencio en memoria de la víctima. Después comenzó el debate político con acusaciones, descalificativos y señalamientos por la responsabilidad y omisiones de autoridades por la violencia electoral.

El primero en abordar el tema fue Morena. La senadora del partido guinda, Malú Micher, utilizó la máxima tribuna del Senado para describir la situación de inseguridad que vive Celaya, ciudad donde vivó Gisela Gaytán hasta el último día de su vida.

Con un discurso enfocado hacia los senadores del PAN, la legisladora responsabilizó al gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinhue Rodríguez, de lo que vive la ciudad de Celaya.

“Porque en Celaya es un infierno vivir, estudiar, simplemente transitar la ciudad. Llevamos cinco años solicitando al gobernador de Guanajuato el plan de seguridad no lo conocemos. La estrategia de seguridad no la conocemos”, afirmó la legisladora al denunciar que 21 mil personas han sido asesinadas en Guanajuato, bajo la administración del mandatario de Acción Nacional, Sinhue Rodríguez.

La respuesta no tardó en llegar por el PAN. La senadora Alejandra Reynosa pidió no politizar el asesinato de la candidata de Morena en Celaya. Expuso que la violencia electoral afecta a todos los partidos políticos en cualquier parte de México y que no es un fenómeno exclusivo de Guanajuato.

“No se trata de venir a linchar a autoridades por lincharlas, no se trata de venir a politizar por politizar. Se trata de venir a exhortar a los tres ordenes de gobierno para que podamos garantizar un proceso democrático”, declaró

Por parte del PRI fue más allá y no se limitó a hablar de Guanajuato. El partido Revolucionario Institucional siguió la línea discursiva del PAN y criticó la estrategia de seguridad nacional del presidente López Obrador.

“Posiblemente Andrés Manuel López Obrador sea el presidente, pero hay otro grupo que es el que está gobernando en este país y es importante que hagamos una reflexión profunda de que el país se nos está yendo de las manos” sostuvo la senadora priísta, Claudia Anaya, quien también denunció que existe una falla en el sistema nacional de seguridad pública, porque, sentenció, “no se protege ni a candidatos, ni a funcionarios ni a ciudadanos”.

Morena insistió en señalar que el gobierno de Guanajuato tenía la responsabilidad de cuidar y proteger a su candidata de Celaya.

“El pueblo de Guanajuato está viviendo una situación de emergencia nacional, porque es el estado con mayor violencia en nuestro país. Pero la responsabilidad directa de este caso, pues como lo ha dicho la secretaria de seguridad, era responsabilidad del gobierno del estado”, manifestó la senadora de Morena, Imelda Castro.

Previo a la sesión ordinaria, el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, calificó como “mezquino,” utilizar el asesinato de Gisela Gaytán para ataques políticos, por las fallas de una u otra autoridad en seguridad pública.

“Que lo importante es que realmente nos tomemos la tarea, todos los partidos y todos los órdenes de gobierno, por atacar el tema de la inseguridad, y que no se le saque una raja política que me parece a mí que se vuelve hasta mezquino al hacerlo” concluyó.

Los partidos de oposición en el Senado, exigieron que la Fiscalía de Justicia de Guanajuato actúe de forma eficaz, transparente y súbita, en la investigación del asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya. Pidieron no descartar ninguna hipótesis de los hechos.