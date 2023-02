La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados rechazó la invitación que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) extendieron para que los legisladores fueran hasta sus instalaciones a conversar sobre la sentencia con la que se revocó el proceso para designar a los cuatro nuevos consejeros del INE.

Los coordinadores de Morena y PRD anunciaron el acuerdo el cual incluyó la instalación de una mesa de trabajo en la que se solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) su opinión.

El coordinador perredista, Luis Espinoza Cházaro, recordó que en semanas pasadas se invitó a los magistrados a acudir a San Lázaro para entablar un diálogo respecto a la sentencia e intercambiar puntos de vista.

Sin embargo, desde el Tribunal se respondió que debían ser las y los diputados quienes debían trasladarse para abordar la discusión.

Aunque afirmó que no hubo molestia, manifestó la inconformidad de la Jucopo por el “tono” en el que se respondió.

“Ellos nos responden en un tono distinto, que si queremos acudamos. No estamos litigando el asunto, vamos a acatar la sentencia del Tribunal, no caeremos en desacato. Pero no nos parece que a una invitación de apertura de diálogo por parte de la Junta de Coordinación Política se responda de esa manera. No pedimos una cita”