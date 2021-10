Pemex no puede reemplazarse, afirma director; diputados piden mantener soberanía energética

El director de Pemex, Octavio Romero, afirmó que la empresa no puede reemplazarse , ya que representa un 17 por ciento de los ingresos del país; en tanto, diputados de Morena y aliados de la 4T pidieron mantener la soberanía energética de la empresa, previo a la discusión de la reforma eléctrica.

Durante la comparecencia de Romero Oropeza, que se prolongó por cinco horas y media, el morenista Marcos Medina señaló que la participación de la iniciativa privada en el sector “debilitó, saqueó y endeudó a Petróleos Mexicanos (Pemex)”.

En Morena lo decimos fuerte y claro: las decisiones de México en materia energética son soberanas y deben ser tomadas en beneficio exclusivo del pueblo mexicano y no de las empresas privadas Romero Oropeza, diputado de Morena

Al respecto, el director de Pemex expuso que se ha implementado una estrategia para impedir que continúen las pérdidas económicas, por ejemplo, con la inversión en áreas en las que la empresa tiene experiencia, como aguas someras.

No hay un tema ideológico, no hay un tema político, hay datos duros Octavio Romero, director de Pemex

Además, señaló que en la administración pasada la deuda de Pemex se duplicó al pasar de un billón a 2.2 billones de pesos “¿Dónde está el dinero? Quién sabe, en la inversión, no; en el pago de impuestos tal vez sí”, cuestionó.

En tanto, Reginaldo Sandoval del PT, subrayó que los recursos que generó Pemex durante las administraciones del PRI y PAN no se vieron reflejados en infraestructura, por lo que destacó el trabajo de los últimos tres años de Romero Oropeza.

La comparecencia no estuvo exenta de choques entre el director de Pemex y diputados de oposición, quienes lo cuestionaron sobre la producción de barriles, combate al huachicol, así como el pago de la deuda .

Pemex: Gasolina no ha estado por encima del techo inflacionario

La panista Gina Campuzano aseguró que ha habido una caída en la producción de Pemex , además de que tiene una deuda de 15 mil millones de dólares.

El director de Pemex respondió a la panista: “vengo a comparecer, no a que me regañe”. Además, le dijo que no había escuchado su exposición, ya que no ha habido una caída de la producción.

Recordó que la producción diaria es de 1.7 millones de barriles, pese a la declinación natural de los campos debido a la explotación.

“Si lo que dice es verdad, pues entonces aproveche para que se me castigue porque estoy aquí mintiendo, de acuerdo con lo que usted dice”, manifestó, ya que de lo contrario “es usted una mentirosa”.

En tanto, afirmó que el precio de la gasolina nunca ha estado por encima del techo inflacionario, por lo que el compromiso del Gobierno federal se ha mantenido.

El coordinador de MC, Jorge Álvarez-Máynez expuso que las pérdidas de Pemex el año pasado fueron de 500 mil millones de pesos.

El director de Pemex le respondió al emecista que “no entiende muy bien cómo funciona el tema contable y financiero en Pemex, no es un tema fácil, no es sencillo. Es obligación de ustedes entenderlo, porque venir a decir eso, la verdad, es hasta de pena. Con muchísimo gusto le podemos aclarar”.

En cuanto a la pandemia, explicó que fallecieron tres mil 400 derechohabientes, de los cuales 18 por ciento eran trabajadores activos. Es decir, la mayor parte no se contagió dentro de las instalaciones.

Les agradezco mucho que me hayan tenido la paciencia de escuchar; a los que me agredieron, les agradezco mucho que hayan sacado el cobre Octavio Romero, director de Pemex

