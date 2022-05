Periodista Lourdes Mendoza gana demanda a Emilio Lozoya por daño moral

A través de redes sociales, la periodista Lourdes Mendoza anunció que ganó la demanda por daño moral contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

"EXTRA‼️ Le gané al criminal confeso @EmilioLozoyaAus el juez del tribunal civil dijo, que cayó en falsedad y me causó un daño moral. No solo es un CORRUPTO, sino ya le probé q es un vulgar MENTIROSO y un TRAIDOR . Además de estar en la cárcel me tendrá q resarcir el daño", escribió la periodista en Twitter.

EXTRA‼️ Le gané al criminal confeso @EmilioLozoyaAus el juez del tribunal civil dijo, que cayó en falsedad y me causó un daño moral. No solo es un CORRUPTO, sino ya le probé q es un vulgar MENTIROSO y un TRAIDOR . Además de estar en la cárcel me tendrá q resarcir el daño. pic.twitter.com/1Wz4IiXTBc — Lourdes mendoza (@lumendoz) May 13, 2022

Lourdes Mendoza denunció a Emilio Lozoya por falsedad en declaraciones

La periodista fue acusada por Emilio Lozoya por presuntamente recibir un bolso de la marca Chanel, comprado con dinero de sobornos, de parte de Luis Videgaray Caso, exsecretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda.

Lourdes Mendoza rechazó los señalamientos en distintas ocasiones, por lo que decidió proceder jurídicamente contra él por “el daño moral” que generaron “sus mentiras".

Cabe señalar que la comunicadora fue quien difundió las fotografías del exdirector de Pemex cenando en el Hunan, un lujoso restaurante en Lomas de Reforma, mientras tenía libertad condicional y un brazalete electrónico.

leer más Lourdes Mendoza ratifica denuncia contra Emilio Lozoya por falsedad en declaraciones

Entonces, la periodista acuso que Emilio Lozoya, aún con brazalete, "se da la gran vida porque cuenta con la protección de la Fiscalía General de la República (FGR)".

Desde que salieron a luz esas imágenes, el caso de Lozoya dio un vuelco, pues ahora el exfuncionario se encuentra en la cárcel por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

El exdirector de Pemex está preso en el Reclusorio Norte, desde el 3 de noviembre del año pasado luego de que el juez de control le dictara la prisión preventiva como medida cautelar.

lemm.