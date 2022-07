Pese a protección, asesinaron a Luz Raquel, admite gobernador

A pesar de que Luz Raquel Padilla contaba con una orden de protección vigente, alguien burló el cerco y la asesinó, reconoció el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

“Le presenté al presidente, con la presencia del fiscal, cómo va este proceso, cómo está, insisto, acreditado que la orden de protección estaba vigente, que se tomaron las medidas por parte de la policía municipal de vigilancia, la persona contra la que estaba dictada la medida de protección está detenida. Y que la investigación va a seguir su curso, no vamos a cancelar ninguna línea de investigación. Estaremos informando puntualmente a la mesa de seguridad los avances, y fue uno de los temas que también pusimos sobre la mesa”, admitió el gobernador jalisciense.

Sin embargo, afirmó que hasta ahora no existen elementos contundentes de que Sergio Ismael “N”, vecino de Luz Raquel Padilla, sea el responsable del feminicidio de la activista por los derechos humanos.

Durante la conferencia mañanera, que se realizó en Puerto Vallarta, el mandatario jalisciense dijo que la carpeta de investigación continúa abierta y no se descarta ninguna hipótesis.

“E insisto, la orden de protección está emitida contra una persona en específico, que está detenida, pero que hasta el momento no se tiene la certeza de su participación en los hechos. Hasta que no se agote la investigación y hasta que no se llegue a una conclusión, me parece que hay que manejar la información con cuidado”, pidió el mandatario jalisciense.

Añadió que este crimen debe provocar una reflexión social, sobre todo por la brutalidad empleada en este asesinato.

“Pues porque tenemos un ambiente y una circunstancia social que nos obligaría reflexionar a todos. Estamos hablando de un acto de violencia brutal, ni todas las medidas que pueda disponer el gobierno en cualquier nivel son suficientes cuando hay la determinación de cometer un acto tan atroz”, destacó Alfaro Ramírez.

El gobernador de Jalisco aseguró al Presidente Andrés Manuel López Obrador que el hijo de Luz Raquel, quien sufre trastorno del espectro autista, ya se encuentra bajo resguardo del Estado y su familia recibirá el apoyo gubernamental.

“Ya hemos atendido, le informé al presidente, al hijo de Luz Raquel, estaremos al pendiente de él. Ya están establecidas todas las medidas para no dejar sola a su familia, estamos en coordinación también con el municipio de Zapopan”, explicó Alfaro.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (Segob) advirtió que este feminicidio pone de manifiesto que la discriminación por motivos de género y discapacidad puede escalar hasta convertirse en un crimen de odio.

Luego del feminicidio de Luz Raquel Padilla, madre y cuidadora de su hijo, la Segob, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), dio a conocer que en este caso en específico de Luz Raquel hubo múltiples formas de discriminación relacionadas con el género, discapacidad, situación económica y su participación como activista por los derechos humanos, entre otras.

Protestan feministas y madres de familia

Un contingente de feministas y madres de familia con hijos con trastornos del espectro autista participaron en las protestas por el feminicidio de Luz Raquel Padilla en Guadalajara, Jalisco.

Las asistentes marcharon de la Glorieta de Tránsito hasta el Centro de Justicia para las Mujeres.

De acuerdo con medios locales, durante su trayecto las participantes, algunas vestidas de negro y encapuchadas, rompieron cristales, realizaron pintas y en las rejas de la sede colocaron pancartas con la leyenda “No estás sola”, “Ni una madre más”; posteriormente, se retiraron.

Una de las presentes dijo que necesitan cuidar a sus hijos, “ninguna merece ser asesinada, al niño le quitaron a su mamá, ¿Qué justicia hay para eso? ¿Qué le pueden decir a ese niño?”.

Luz Raquel tenía 35 años y era mamá de un niño de 11 años, el 16 de julio, se encontraba en un parque de la colonia Arcos de Zapopan, cuando fue rociada con alcohol y después le prendieron fuego. Falleció el 19 de julio en el Hospital Civil, presentaba quemaduras de tercer grado en el 90 por ciento de su cuerpo.

Con información de Daniela Wachauf