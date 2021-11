Petroleros dirán adiós a líderes “charros”, asegura AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la próxima elección del secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que será democrática, ya no habrá líderes "charros" que lleguen a robar.

"Ya no a los líderes charros, sino líderes que los representen y los defiendan, que realmente sean democráticos, que quieran ayudar no que lleguen a canastear, que lleguen a robar. Eso se terminó y habrá oportunidad que elijan porque se está garantizando que el voto sea libre y secreto”, señaló AMLO.

A través de un video difundido sus redes sociales, López Obrador garantizó a los trabajadores que no habrá despidos, se respetará el contrato colectivo de trabajo, así como la edad de jubilación.

En compañía del secretario de Hacienda, la secretaria de Energía y el director de Pemex, evaluamos los trabajos de rehabilitación de la refinería de Ciudad Madero. Vamos hacia la autosuficiencia energética. pic.twitter.com/jpAurJzBcu — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 5, 2021

“Mientras estemos en el gobierno no va a haber despidos, no les vamos a mutilar su contrato colectivo se van a jubilar a la edad que está pactado en el contrato no como querían hacerlo, aumentarles la edad de jubilación”, expresó el Presidente.

En la grabación de la visita a la refinería en Ciudad Madero, Tamaulipas, AMLO resaltó que se están rehabilitando las seis refinerías con el apoyo de los técnicos y de los trabajadores petroleros.

El mandatario dijo a los trabajadores que se busca la autosuficiencia energética, pues en caso de que una nación extranjera decidiera no venderle gasolinas, se tendrían reservas ara 10 días solamente.

"Nosotros debemos de ser autosuficientes, producir en México lo que consumimos de alimentos y también nuestros energéticos, no se pude depender de ninguna nación extranjera", aseveró López Obrador.

ANR