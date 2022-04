Pide Monreal reconciliación entre miembros de la 4T

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó a los miembros de la 4T a la reconciliación y a que eviten una lucha interna, en referencia a la confrontación entre el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Ante la denuncia que Scherer presentó en contra de Gertz Manero, señaló que “no me gusta lo que estoy viendo”, por lo que pidió que haya unidad, en lugar de encono y división.

Tengo confianza en que el fiscal general de la República está haciendo bien las cosas y haría un llamado a la sensatez, porque el Presidente de la República requiere mucho respaldo, mucha unidad, no encono, no división y no diferencias internas, un llamado a que todos estemos unidos, porque entre nosotros no hay adversarios, los adversarios están buscando regresar al gobierno y nosotros debemos a la buena mantener el gobierno