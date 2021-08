En política de "pillaje", Ricardo Anaya es alumno de Diego Fernández: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que el maestro de Ricardo Anaya en la "política del pillaje" es Diego Fernández de Cevallos, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que recibió 6.8 millones de pesos para aprobar la reforma energética de Enrique Peña.

Todo lo de Anaya tiene que ver con la corrupción que imperó en el periodo neoliberal, pero Anaya es alumno de quienes empezaron con Salinas de Gortari con toda la política de pillaje (...) Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

"Bueno, uno de los maestros de Anaya es Diego Fernández de Cevallos, también de Querétaro, no tienen nada que ver los queretanos, estoy hablando de que hasta paisanos. Con Diego se entiende Salinas y es cuando empiezan las privatizaciones, a entregar todos los bienes de la nación a particulares", dijo AMLO.

te puede interesar Escala confrontación entre AMLO y Anaya

Durante la conferencia de prensa mañanera, el mandatario federal se desmarcó por cuarto día consecutivo de los señalamientos del excandidato presidencial del PAN, de que hay una persecución política en su contra desde el gobierno de la 4T.

"Ahora que lo citan a declarar, se le hace fácil al señor decir 'me está persiguiendo el presidente'. ¿Qué tengo que ver yo con toda esta historia?. Nada, lo único que he hecho es denunciarlo siempre, pero no es mi fuerte la venganza, pero no tengo absolutamente que ver nada con el señor", subrayó.

AMLO reiteró que Ricardo Anaya tiene que aclarar si recibió o no los 6.8 millones de pesos por supuestos sobornos a cambio de su voto como diputado federal para avalar la reforma energética.

No hay persecución en este gobierno pero también tenemos que aclarar, porque lo más importante de la transformación que estamos llevando a cabo, es el cambio de mentalidad y lograr la no repetición, nunca más todas estas historias que avergüenzan Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

López Obrador consideró que todos estos temas de corrupción y de legisladores recibiendo dinero para votar y entregar el petróleo que es de los mexicanos a particulares, "son guiones únicos para series, nada más que Netflix no se interesa por ellos", ironizó.

Recuerda que Ceballos desapareció un mes luego de ganar un debate presidencial en 1994

El Presidente aprovechó para recapitular todo lo ocurrido con Diego Fernández de Cevallos en 1994 cuando participó como candidato presidencial por el PAN, junto con Ernesto Zedillo del PRI, y Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD. Después de ganar el debate desapareció un mes.

"Se lleva a cabo en la campaña un debate, como Diego es parlamentario, leguleyo: gana el debate. Sería bueno que se recordara; apantalla, y se va a las nubes su popularidad. Empezaban en ese entonces a hacerse encuestas y después de ese debate, Diego, Diego, Diego.

"¿Qué creen que hace el señor Diego Fernández de Cevallos?, desaparece, se esconde un mes, esto se puede documentar, claro, con el apoyo de los medios y con otras acciones del Estado, vuelve Zedillo a tomar fuerza y triunfa Zedillo", expuso.

López Obrador recordó que después se dio a conocer que Fernández de Cevallos había recibido unos terrenos en la zona de Punta Diamante en Acapulco, que se los entregó el finado José Francisco Ruiz Massieu. "Ojalá Diego informara todo esto", planteó.

Toda es historia de contubernios, de complicidades, fue lo que caracterizó la relación de los últimos tiempos entre el PRI y PAN, entonces esto de ahora es lo mismo (...) A Diego le decían 'la ardilla' porque vivía en los Pinos Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

oat