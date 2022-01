¿Preparaste comida de más? No la tires a la basura y dónala a los bancos de alimentos

La Asociación de Bancos de Alimentos (BAMX) cuenta con más de 50 espacios alrededor del país para recibir donaciones de tipo alimentario e higiene, pues tiene el objetivo de atender las necesidades de las personas vulneradas.

Ante el festejo de Año Nuevo, la comida que se guardó en el refrigerador o alacena puede ser un elemento significativo para quienes se encargan de recoger los alimentos en buen estado.

Anteriormente los bancos sólo se encargaban de recibir alimentos no perecederos, sin embargo, ahora sólo se requiere que no estén caducados. Es por ello que las empresas privadas, supermercados, productores de frutas y verduras, industrias, hoteles, restaurantes, etc., pueden donar.

Los bancos se encargan de transportar y almacenar la comida, generalmente el tiempo de resguardo es breve, pues existen plazos preferentes para ser consumidos, de acuerdo con la clasificación y las fechas de expiración. Asimismo, existen centros de acogida establecidos y acorde a las necesidades específicas por estos.

Todas las actividades son sin fines de lucro y los bancos tienen convenios con compañías agrícolas y productoras. No obstante, en México las iniciativas de este rubro están en vías de crecimiento, por lo que las asociaciones y la sociedad civil deben apoyarlas.

MAEP