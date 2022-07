Desde Presidencia con Rabindranath Salazar avanzan obras insignia: AMLO

En la conferencia matutina de este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Rabindranath Salazar Solorio, titular de la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, lo ayuda en lo relacionado con los conflictos y se encarga del avance de obras consideradas insignia para su gobierno.

“Rabin me va a ayudar a todo lo relacionado con los conflictos que se originan por causas justificadas y también por razones de índole político en las obras que estamos llevando a cabo, sobre todo para que avancemos en obras y que no nos estén obstaculizando, para no perder tiempo, recursos”, resaltó López Obrador.

En este sentido Salazar Solorio asiste en lo relacionado a la construcción del Tren Maya, obra que revitalizará al sureste del país y que tendrá una inversión por 200 mil millones de pesos, de acuerdo con Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

La propuesta de cambiar cargos (finales de junio) con César Yáñez quien ahora funge como subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), anterior puesto de Salazar Solorio fue realizada por el titular de esa dependencia, Adán Augusto López, a lo que López Obrador estuvo de acuerdo.

“Es un cambio, un enroque, porque es un cargo por otro. Rabin que estaba de subsecretario, que hizo un buen trabajo, lo está haciendo, pasa a la oficina que ocupaba César y ahora César va de subsecretario”, detalló el mandatario.

Salazar Solorio inició en el gobierno de la 4T como director general del Banco del Bienestar antes Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) desde su cargo se empezaron a construir 2 mil 700 sucursales. Asimismo, fue senador de la República por Morelos entre 2012 y 2017, diputado local en el mismo estado de 2009 a 2012, y de 2006 a 2009 fue presidente municipal de Jiutepec.

