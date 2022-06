PRI es más fuerte que “Alito”, asegura Osorio Chong; insiste en renovar dirigencia

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, arremetió de nueva cuenta contra el dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno, al asegurar que éste dejará la presidencia del tricolor antes de agosto de 2023, cuando concluye su periodo.

En entrevista para Grupo Fórmula, el también exsecretario de Gobernación comentó que “Alito” faltó a su palabra nuevamente, pues se había comprometido a realizar una reunión el primer lunes de cada mes para resolver planteamientos de exdirigentes del PRI.

“(Moreno) dijo: ‘sí, nos vemos para poder ver el cómo resolver lo que ustedes me están planteando’. Bueno, pues no le gustó la inclusión, no le gustó la apertura; no le gustó que se tomen decisiones que no sean centralistas como las está tomando. Todas las atribuciones se las jaló y entonces todo lo toma desde el Comité Ejecutivo”, señaló.

De cara a comicios de 2024, el senador adelantó que solicitará una elección adelantada para renovar la dirigencia del PRI, pues, aunque Moreno descartó tener intenciones de contender para las elecciones presidenciales, pareciera que usa al partido “como trinchera”.

“Parece que tiene al partido como trinchera, como protección, como escudo, y creo que eso no es lo conveniente para un partido tan grande como es el PRI”, acusó, y aseguró que el tricolor “es más fuerte que ‘Alito’, es mucho más que él, pero para eso tenemos que trabajar los que queremos una institución fuerte”.

Antes, Osorio Chong comentó en otra entrevista que acudiría al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar su apoyo en la realización de elecciones para adelantar la renovación de la dirigencia del PRI.

Con esto, señaló, también buscará que la nueva presidencia entable una posible alianza con los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), con miras a comicios de 2024.

No obstante, el senador hidalguense comentó que es complicado lograr una elección adelantada ante tribunales, por lo que espera, antes, que el conflicto sea resuelto al interior del partido.

“Ante tribunales es muy largo y complicado lograr que se obligue a una elección democrática adelantada, los estatutos establecen algo al respecto y yo espero que se resuelva antes por esta ruta” , explicó.

