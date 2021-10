A su tiempo, PRI rechazará reforma, hay compromisos firmados: PAN

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguró que la alianza Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, no va a terminar, ya que esos partidos de oposición suscribieron un compromiso con la ciudadanía y votarán en contra de la reforma eléctrica, sólo que cada uno a su tiempo.

En entrevista con La Razón explicó que el tema de las energías se encuentra en la agenda de la coalición, por ello, cuando se revise por todos los partidos, se verá que es destructiva y que afecta el bolsillo de los mexicanos, por lo que tomarán la decisión de no apoyarla.

El panista aseguró que Morena es el que trae prisa por aprobar la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que para la alianza en la Cámara de Diputados hay toda una Legislatura para analizarla y votarla.

Sobre el alejamiento y desaires de mandatarios estatales, Cortés señaló que no hay ruptura o conflicto con los gobernadores salientes, como Francisco Domínguez, Javier Corral y Antonio Echevarría, ya que todos son necesarios para fortalecer al partido de cara al siguiente proceso electoral, aunque advirtió que quien no se involucre o aporte, no puede reclamar el día de mañana.

¿Termina la alianza Va por México si otros partidos votan a favor de la Reforma Eléctrica?

Te lo digo con total claridad: no veo que eso vaya a pasar, tenemos compromisos firmados de cara a la nación, un mandato popular; la gente nos dijo: ‘póngale un alto a Morena y a la destrucción del país’, y yo lo que veo es que cada quien, en sus tiempos, va a tomar la determinación. Ésa es la agenda de Va por México, entonces, cuando se revise por todos los partidos de oposición, se verá que es destructiva y que afecta el bolsillo de los mexicanos, no veo cómo no vamos a coincidir todos; diciendo no en materia energética.

¿Es necesario abrir el debate para analizarla, como propone el PRI, o es un tajante no?

En nuestro caso es un claro no, pero si se construye una nueva iniciativa de forma conjunta, contraria a la del Ejecutivo, que estatiza la generación de energía, y se construye una que la fortalece, amplía, atrae inversión y promueve generación de energías limpias, podemos hablar del tema.

¿Hay tiempo para un parlamento abierto y análisis si Morena quiere discutirla entre el 13 de noviembre al 15 de diciembre?

Los que traen prisa son ellos, para nosotros hay toda una Legislatura. Tres años.

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, dice que no hay prisa, que al tricolor nadie lo presiona, ¿cuál es el mensaje que está dando el dirigente?

El mensaje es: sociedad, expertos, especialistas, académicos, involúcrense, juntos vamos a defender a México.

Morena dijo que se puede abrir a negociar, ¿en qué puntos en específico está dispuesto a negociar el PAN sobre la reforma eléctrica?

Apertura a la inversión, a la generación de energía, a la competencia, y que se permita la autosuficiencia y autogeneración; o sea, otra iniciativa completamente distinta, porque lo que están haciendo es estatizar, y lo que queremos es que la CFE ofrezca la energía, pero que pueda competir, que puedas generar tu propia electricidad.

¿En cuáles no hay margen de negociación?

En la regresión, en la estatización, en el control, en bloquear la inversión privada para la liberación de energía. Es absolutamente inaceptable y queremos lo contrario, generar apertura para que haya trabajo, precios y mayor producción; con eso, la CFE se va hacer más eficiente, porque hoy en día es un elefante pesado, costoso y necesitamos hacerlo eficiente.

¿El Presidente López Obrador busca deshacer o debilitar la coalición?

Lo que busca es seguir en campaña y no gobernar, controlar todo, y se frotaría las manos si la coalición Va por México se fractura en lo electoral, eso es lo que quiere. Le pegó mucho no lograr la mayoría calificada ni sumarla con sus aliados, de hecho, requiere de sus aliados para tener mayoría simple. Le pegó perder ciudades importantes, como Hermosillo, Cuernavaca o Morelia; le pegó perder la Zona Metropolitana del Estado de México y, particularmente, le dolió perder el corazón morenista, y que ahora es el corazón azul de México.

¿Por qué no se debe aprobar la reforma eléctrica?

Afecta el bolsillo de los mexicanos, se tendrán tarifas más caras, no habrá abasto, suficiencia, y sólo dependeremos de lo que produzca la CFE, que es ineficiente. Necesitamos más oferta para que haya más servicios, y eso se gana con la inversión, con la competencia, para que fuerce a la CFE a que sea más eficiente y que genere costos más bajos. La CFE ha tenido varios apagones, es un tema de seguridad nacional, pero si traes dinero para invertir, vas a tener más abasto y empleo, que es lo que este Gobierno no ha generado.

¿Cuáles son los retos del PAN en los siguientes meses con la nueva dirigencia; qué estrategia va a instrumentar para evitar un mayor desplome de su padrón interno?

No hay ningún tipo de riesgo de perder el registro, además, estamos en un punto de que vamos a empezar a facilitar la afiliación. Vamos a dar acceso a cursos para que la gente conozca qué es el PAN y no sólo se afilie por hacerlo, con ello esperamos que en breve aumente el padrón.

Además de cuestionar las acciones o anuncios de AMLO, ¿qué oposición será el PAN los próximos tres años?

Una oposición determinante, valiente, constructiva, que dialogue a la vista de todos, que acuerde de manera transparente y no en lo oscurito, una oposición firme que diga que no en aquello que es dañino para los mexicanos, además de poner soluciones en temas coyunturales.

¿Qué va a pasar con los panistas que le dieron la espalda, como Ernesto Ruffo, Gustavo Madero, Adriana Dávila o Gerardo Priego?

Todo mundo es bienvenido a asumir responsabilidades específicas para las campañas del año entrante, a que serenemos algún municipio, un estado, un distrito; todos aquellos que quieran participar e involucrarse, y asumir responsabilidades electorales concretas, son bienvenidos y son necesarios.

¿Cuál es su opinión de que exgobernadores se vayan a sumar al proyecto de AMLO? ¿Habrá sanciones o nuevas normas para que no vuelva a pasar?

Eso manifiesta todo tipo de complicidades, acuerdos, sumisiones, entrega, y es muy lamentable. Evidencia claramente su estilo de someter, amedrentar y coaccionar, y es premio garrote; entonces unos optaron por el premio.

Luego de confirmarse su reelección, el gobernador de Querétaro rechazó su ofrecimiento, ¿qué ofrecerá a quienes buscaron presidir el PAN?

Todos son necesarios, necesitamos todas las manos, que asuman responsabilidades electorales porque el reto que se viene para el año entrante, para 2023 y 2024 es enorme, y nadie que hoy no se involucre y aporte, puede venir a reclamar mañana. No hay ruptura con ninguno de los gobernadores salientes.