Promete AMLO que no habrá impunidad en asesinato del periodista Antonio de la Cruz

En el homicidio del periodista Antonio de la Cruz, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, no habrá impunidad, trátese de quien se trate, advirtió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sea quién sea, no hay impunidad, cero impunidad. Trátese de quien se trate, puede ser un hijo mío, para que quede más claro, no se protege a nadie; así como no se fabrican delitos, también no hay impunidad y no tenemos compromisos con grupos de intereses creados”, destacó AMLO durante su conferencia mañanera.

Indicó que se determinó atraer el caso, porque hay sospechas sobre el gobierno del estado, pues el reportero, si bien cubría asuntos agropecuarios y forestales, también realizó críticas a la administración estatal, y para evitar que se pudieran desviar las pesquisas el gobierno federal tomó el control.

“Se tomó la decisión de atraer el caso, y hay que decirlo también, no hubo resistencia de parte de la autoridad estatal, para que se atrajera este asunto. La Fiscalía General actuó de manera consecuente, incluso nos pidieron a nosotros que coadyuváramos porque tenemos un equipo de investigación de primer orden que nos ha ayudado a esclarecer todos los casos que se han dado a conocer en buena medida.

"Porque también las autoridades locales ayudan, pero es un equipo que se envía se hace una investigación a fondo, se evita que pueda haber acciones que desvíen la verdad de los hechos, que haya influyentismo que se quiera tapar asesinatos, entonces, eso es lo que puedo decirte”, señaló el Presidente a un reportero de Tamaulipas que preguntó sobre el caso.