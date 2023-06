Se desploma seis veces votación del PRD en el Edomex

De ser el mayor partido de oposición durante varios años a partir de 1988, el PRD ahora enfrenta una crisis que lo tiene al borde de su existencia, así como la posible pérdida del registro local tras las elecciones del pasado 4 de junio en el Estado de México y en Coahuila.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), en la entidad mexiquense el sol azteca obtuvo 2.94 por ciento de la votación total, lo que se traduce en 183 mil 227 sufragios en la derrota que sufrió la alianza Va por México.

Esta cifra representa un retroceso de 15.52 puntos respecto a la elección del 2017, cuando obtuvo 18.46 por ciento de los sufragios, un desplome de seis veces en su votación.

En Coahuila, de acuerdo con los resultados preliminares, obtuvo 35 mil 792 votos, es decir, 2.74 por ciento de la votación, lo que, de confirmarse, no alcanzaría de nueva cuenta el porcentaje mínimo para tener registro, que es de tres puntos.

El partido que fundaron Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y Porfirio Muñoz Ledo mantiene el registro en 16 entidades: Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En contraparte, en las entidades donde ya se perdió dicho registro son las restantes 16: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, de acuerdo con informes del propio partido.

Actualmente tiene cero gubernaturas, 15 diputados federales (el tres por ciento), 43 diputados locales de los mil 113 en todo el país (3.9 por ciento) y gobierna 122 de los dos mil 450 municipios en 20 entidades del país (4.9 por ciento).

Al respecto, el representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, aseguró que esperan no perder el registro, ya que en las proyecciones finales de los conteos a nivel distrital aparecerán con tres por ciento de la votación, al menos en el Estado de México.

“Nosotros lo que perderíamos son las prerrogativas de los institutos locales, pero el registro no, ya que en el Estado de México vamos a tener el registro, pero en Coahuila no podemos perder el registro porque no lo teníamos. Tenemos tres procesos en los que en Coahuila no hemos podido llegar al tres por ciento; lo que sí es que en ese estado sacamos 12 mil votos en la elección previa y en esta, 38 mil”, aseguró.

Mencionó que el avance en Coahuila se traduce en que tendrán a dos diputados en el Congreso del estado y el aumento de votantes.

Respecto a los recursos económicos, mencionó que en el Estado de México la prerrogativa se traduce en un millón de pesos al mes, mientras que en Coahuila serían aproximadamente 300 mil pesos mensuales, de recuperar su registro.

“Al PRD, con las condiciones que tiene al momento, le fue bien. Siendo el partido más pequeño de la coalición y con un abstencionismo del 50 por ciento, no se me hace una mala votación, a pesar de que fue una elección complicada”, declaró.

Al respecto, la diputada federal Elizabeth Pérez dijo que la pérdida de prerrogativas afecta en el trabajo cotidiano de esa fuerza política para dar a conocer proyectos y capacitación, además de que se usan para temas de desarrollo político de las mujeres; sin embargo, aseveró que se van a ajustar.

“Nos tenemos que ajustar al recurso que nos den, no tenemos de otra. La alianza en el Estado de México sí funciona. Lo que pasó en la entidad fue un abstencionismo terrible, por ello se vinieron a menos los votos”, dijo.