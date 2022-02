Proyecto de Morena no estará completo sin aprobación de reforma eléctrica: Ignacio Mier

El coordinador de los diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ignacio Mier Velazco, sostuvo que el proyecto de la 4T no puede estar completo sin la aprobación de la reforma eléctrica, por lo que continuarán el diálogo con otras fuerzas políticas para reunir los votos requeridos para su aval en San Lázaro.

Estamos haciendo asambleas en todo el país, llevamos más de 310. El gran Movimiento de Regeneración Nacional no puede estar completo si no hacemos esta reforma. Vamos a llamar con inteligencia, con persuasión, con argumentos económicos, sociales y jurídicos a los otros partidos, porque no tenemos todos los votos