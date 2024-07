Rechaza Gobierno sobrerrepresentación de Morena en Congreso; opositores, “marrulleros y deshonestos”: AMLO

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que no hay sobrerrepresentación de Morena, PT y PVEM en la Cámara de Diputados al no rebasar más de 300 curules por partido, conforme a lo que establece la Constitución, y afirmó que este argumento de la oposición es porque “no quieren que se obtenga la mayoría calificada” para realizar la reforma al Poder Judicial.

En tanto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió en contra de sus adversarios políticos al calificarlos como “marrulleros y deshonestos”, por su oposición a que Morena y aliados tengan la mayoría calificada para avalar dicha reforma, alegando una supuesta sobrerrepresentación.

Durante la conferencia mañanera, Alcalde aclaró que Morena no excede los criterios constitucionales sobre la representación en el Congreso establecidos en la reforma de 2008. Agregó que desde entonces se consideró el principio para combatir la sobrerrepresentación por partido político y no por coalición.

Dijo que en 1996 se modificó el artículo 54 constitucional donde se estableció la primera regla: Ningún partido puede tener más de 300 diputados; y segunda, en ningún caso podrá contar con un número de diputados por ambos principios -mayoría o plurinominales- que exceda ocho por ciento a su votación nacional.

En la reforma al 59-a se contempló que en las coaliciones le serán asignadas el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan como si se tratara de un solo partido, lo cual se eliminó en el 2008, por mayoría del PRI, PAN y Nueva Alianza. A partir de ahí, abundó, la designación se hace partidos y no por coaliciones.

“¿Por qué esta discusión?, porque como sabemos, la coalición Morena, PT y PVEM obtendría 373 diputadas y diputados, una mayoría calificada y esta te da la posibilidad de modificar la Constitución no solo las leyes. ¿Por qué esa discusión? No quieren que se siga este criterio.

“Ahora no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución, y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial, y con ello que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros. En el fondo eso es lo que está sucediendo, ya no les gustó lo que está sucediendo”, declaró la titular de Segob.

Presentó algunos datos cuando se aplicó dicha regla desde el año 2009 cuando se consideró la coalición PRI-PVEM y PT-Convergencia; para 2012, fue PRI-PVEM-PANAL, así como PRD-PT-MC; y en 2015 fue PRI-PVEM, y PRD-PT.

Para 2018, cuando López Obrador obtuvo la Presidencia, también los criterios se aplicaron por partido político a las coaliciones PRI-PVEM-PANAL, Morena-PES-PT y PAN-PRD-MC. Para este año seguirá con las alianzas PRI-PAN-PRD y Morena-PT-PVEM.

AMLO opinó, por su parte, que “es de risa lo de la sobrerrepresentación”, ya que cuando presentó el Plan A para la reforma constitucional en materia electoral se había quitado lo de partido y se puso coalición, lo que ahora, explicó, alega la oposición.

Ellos rechazan nuestra reforma, le estábamos dando un no regalo sino algo que era benéfico para todos, según nosotros, y votan en contra (…) Esto que hablan de que no son los partidos sino las coaliciones, en el Plan A iba, y como están como el finado Héctor Suárez, no hay, no hay, no hay, no hay, la dejaron pasar