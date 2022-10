PAN rechaza estrategia de seguridad que “ensangrenta” al país; PRD condiciona apoyo a reforma de FA

Ante la presión de Morena por sacar adelante la reforma sobre las Fuerzas Armadas, el PAN precisó que pese a la modificación del dictamen, no respaldará “una estrategia que está ensangrentando este país”.

El PRD señaló que no está garantizado su respaldo y que, en dado caso, condicionaría que haya una revisión por lo menos cada cuatro meses de los resultados que tengan tanto la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, como la Guardia Nacional.

En conferencias de prensa por separado, la vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, y el senador del PRD, Juan Manuel Fócil, precisaron la postura en torno al dictamen que se someterá a votación en la sesión de esta tarde de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda.

“Para el Partido Acción Nacional es claro, no vamos a acompañar una estrategia de seguridad fallida , no vamos a acompañar una estrategia que ha generado más de 130 mil asesinatos en este país, no vamos a acompañar una estrategia que lamentablemente no te permite a ti ni a tu familia salir a la calle y estar en paz".

“Por supuesto que acompañaremos fortalecer a las policías, acompañaremos fortalecer a la Guardia Nacional civil, acompañaremos todo aquello que beneficie a la Federación, a los estados y a los municipios, pero no vamos a acompañar ni en comisiones ni en el Pleno esta estrategia fallida”, apuntó la senadora panista.

Al respecto, el senador perredista señaló que lo que plantean es que haya una revisión cada cuatro meses de los resultados que tengan las Fuerzas Armadas de combate contra el crimen organizado .

“Se entiende que ante la debilidad que tiene la policía estatal y municipal en la mayoría de los estados se requiere de una fuerza superior, que puede ser el Ejército y la Marina, pero si en vez de que el crimen disminuya va en aumento, si en vez de que el país se tranquilice, como lo ofreció López Obrador, hay más muertos cada día, hay más desaparecidos cada día, pues es que las cifras son espantosas en este Gobierno de López Obrador parece que estuviéramos en guerra, hay más de 126 mil muertos, ya superó los seis años de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por eso es importante una revisión”, manifestó.

FBPT