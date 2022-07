Reconocimiento a militares que murieron durante la "guerra sucia" puede revisarse: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que autorizó que se incluyera como víctimas de la llamada “guerra sucia”, a militares que actuaron contra grupos sociales, pero no a oficiales que organizaron la represión social.

El general Sandoval habló de quienes en cumplimiento de su responsabilidad, para no decir de su deber, reciben órdenes y también perdieron la vida, fueron asesinados. No está hablando de los que operaron esas represiones, sino de soldados del pueblo, que perdieron la vida, a eso se refirió y sí eso me lo consultó... Ni modo que se le hiciera homenaje a los jefes militares que llevaron a cabo estas masacres o estos actos de represión