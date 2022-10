Recursos de cuentas bancarias abandonadas serán para programas sociales: AMLO

El Gobierno Federal cuenta con finanzas públicas sanas y no está buscando financiarse a cualquier costo, los recursos obtenidos por la nueva ley para que los saldos en cuentas bancarias inactivas pasen a su poder serán para financiar programas sociales, comunicó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Que la ley sea para personas con discapacidad, adultos mayores y salud . No es para presumir, pero tenemos en caja medio billón de pesos no es que estemos desesperados porque el presupuesto alcanza, no hay que andar bolseando a nadie”, aclaró el mandatario.

Advirtió que detrás de estas críticas a la iniciativa, que aclaró no salió de la presidencia de la República sino de los propios legisladores , pueden estar los banqueros que ven como se les escapa una importante cantidad de recursos.

“No dudo que haya intereses de los bancos, porque hay mucho dinero que va quedando en esas cuentas”, dijo López Obrador.

En tanto, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, explicó que la mayoría de los recursos provienen de actividades ilícitas, como la extorsión.

“La ley dice que los recursos son para la beneficencia pública y para ocupar el dinero en seguridad, no significa apropiarse de ninguna cuenta, son bienes que ya no son reclamados”, aclaró.

FBPT