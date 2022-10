Redes sociales han creado “psicosis” sobre intoxicación de jóvenes: AMLO

Las intoxicaciones registradas en Hidalgo, Bochil y Tapachula, Chiapas, así como en Álamo, Veracruz, reflejan “fenómenos de comunicación” en redes sociales antes que problemas de salud o drogas, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se está encontrando que no hubo droga por alimentos o agua. Pero no es asunto de droga. Como son fenómenos de comunicación, es importante que no haya psicosis, porque nos puede llevar a cometer actos precipitados contra personas, como repartidores o maestros, porque se trata de nuestros hijos. Actuemos con prudencia; esperemos. Eso tiene que ver con el problema de las redes. Son fenómenos de comunicación.